Coronavirus e Dpcm: dal 21 febbraio al 10 marzo traffico diminuito del 32% a Signa

SIGNA – L’efficacia di un provvedimento, in questo caso dell’ultimo Dpcm in materia di Coronavirus, si vede anche dal traffico che c’è nei vari Comuni. E, come testimoniano i dati che ha inviato la Polizia municipale signese alla nostra redazione, si vede che qualcosa è stato sicuramente fatto. Ma è altrettanto vero che si potrebbe fare molto di più. Il punto di riferimento è il traffico registrato nella zona del Ponte a Signa: il 21 febbraio, infatti, i veicoli in transito erano stati 24.706, il 9 marzo sono stati invece 19.187 (con una riduzione del 22,3%), il giorno successivo, martedì 10 marzo, 16.820 (con una riduzione in questo caso del 31,9%). Risultati significativi ma che certificano che si può fare ancora molto di più. Se si vanno invece a vedere, sempre negli stessi giorni, alcune fasce orarie, rispettivamente alle 7, alle 8 e alle 9, siamo passati da 2.003, 1.865 e 1.398 veicoli a 1.820, 1.702 e 1.240 veicoli (9 marzo) e 1.686, 1.651 e 1.118 veicoli nella giornata di ieri, 10 marzo: la diminuzione più significativa alle 8 del 10 marzo quando la riduzione è stata del 16,8%. Qui di seguito tutti i dati completi.

P.F.N.