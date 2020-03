Coronavirus e Dpcm: traffico diminuito del 75%. Controlli e autocertificazioni: signesi diligenti

SIGNA – Intanto partiamo da un dato di fatto positivo: i signesi, per quanto riguarda controlli e autocertificazioni, si stanno comportando bene. In base infatti ai dati della Polizia municipale ripresi da Telegram, dal 9 al 23 marzo, ovvero da quando le misure adottate sono diventate ancora più restrittive, sono stati effettuati 280 controlli ad auto o persone e 251 a ristorazione e bar e in entrambi in casi le denunce sono state pari a zero. Avanti così. Capitolo traffico, con dati ancora più esaustivi visto che riguardano sia la zona di Ponte a Signa che quella dell’Indicatore, ovvero i due punti che registrano la mobilità in entrata e in uscita dal nostro Comune. Ebbene al Ponte a Signa se il 21 febbraio i veicoli erano stati 24.706, il 9 marzo erano già scesi a 19.187 e poi via via fino ai “soli” 6.234 di ieri, lunedì 23 marzo, con una riduzione del traffico del 74,77% mentre nella giornata di domenica sono stati 1.747. All’Indicatore, invece, il 21 febbraio i veicoli in transito erano stati 23.032, scesi a 17.319 il 9 marzo per arrivare ai 5.420 di lunedì 23 marzo, con una diminuzione del 76,47% e la “punta” minima di domenica 22 di 1.627 veicoli. Qui di seguito trovate tutti i dati giornalieri riferiti appunto al periodo che va dal 9 al 23 marzo.

P.F.N.