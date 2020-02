Coronavirus, esposto in Procura della Lega contro il presidente della Regione

FIRENZE – Una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali toscani della Lega si recherà oggi, lunedì 24 febbraio, alle 12 in Procura per presentare un esposto contro il presidente della Regione Enrico Rossi sulla questione del Coronavirus. L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi dal leader della Lega Matteo Salvini. “Nell’esposto – si legge in una nota – si contesta al governatore toscano un comportamento non adeguato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus e l’affermazione fatta, dallo stesso Rossi, via social in cui etichetta come “fascioleghisti” tutti coloro che sul delicato tema sanitario non la pensano come lui”.