Coronavirus. Fontanelli chiusi, lavaggi e sanificazioni sul territorio

SESTO FIORENTINO – Da oggi 16 marzo in accordo con Publiacqua saranno chiusi i fontanelli di tutto territorio comunale fino al termine delle misure straordinarie per il contenimento della crisi sanitaria. Lo annuncia con un post sul social Facebook l’amministrazione comunale ricordando che la pulizia delle strade si terrà regolarmente in quanto servizio fondamentale in particolare per ridurre la possibilità di intasamento delle caditoie in un periodo di forte rischio. Il servizio viene comunque effettuato senza il supporto della Polizia Municipale ed invitiamo i cittadini a spostare ugualmente i veicoli in occasione della pulizia strade quando possibile, e in ogni caso a lasciare la propria auto parcheggiata in maniera corretta facendo soprattutto attenzione che le ruote non ostruiscano gli scoli dell’acqua lungo i marciapiedi.

In questi giorni Alia è attiva per lavaggi con soluzioni detergenti e per interventi di sanificazione straordinaria con ipoclirito di sodio su tutto il territorio comunale.