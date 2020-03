Coronavirus: governo decide oggi, si va verso una nuova stretta

CAMPI BISENZIO – Dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del Coronavirus. La decisione del premier Giuseppe Conte, come riporta l’Ansa, è attesa a ore: le norme preciserebbero l’ultimo Dpcm dunque, secondo fonti di governo, potrebbero essere inserite non in un nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello. Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop all’attività fisica all’aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel week end, lo stop agli spostamenti nelle seconde case.