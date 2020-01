Coronavirus, i due turisti ricoverati a Roma hanno soggiornato a Firenze

FIRENZE – Una task force regionale, pagine dedicate al Coronavirus sul sito della Regione e l’attivazione di un’indagine epidemiologica. Come confermato dalla Regione, è questa la risposta alla notizia che i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, perché contagiati dal nuovo Coronavirus, sono passati anche da Firenze. In città, per l’esattezza, hanno trascorso una giornata. “E’ improbabile, però, – ha dichiarato il dottor Danilo Tacconi, direttore di Malattie infettive Asl Toscana sud est – che i due cittadini cinesi possano aver contagiato altre persone nelle varie città visitate, perché il virus si trasmette solo con un contatto molto ravvicinato”.

Sulle pagine del sito della Regione, all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus, si possono trovare le informazioni e i link utili per conoscere meglio il fenomeno del coronavirus 2019-nCoV. Cosa è, come si contrae, come proteggersi, i sintomi, il trattamento; a chi rivolgersi in caso di sintomi, le indicazioni del Ministero.

Le autorità sanitarie della Regione sono in contatto stretto e continuo con le Prefetture, i sindaci, il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze Wang Wengang, per monitorare costantemente la situazione e mettere in atto tutte le iniziative che via via si renderanno necessarie.

È attualmente in corso una riunione del Comitato operativo della Protezione civile nazionale con i rappresentanti delle Regioni, alla quale partecipano il coordinatore della task force regionale e il direttore del Dipartimento salute della Regione Toscana.