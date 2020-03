Coronavirus. Il Comune informa sulla pagina Facebook

SESTO FIORENTINO – La pagina Facebook del Comune ricorda che sono sospese tutte le attività economiche non indicate nell’allegato 1 del decreto. Sono garantiti i servizi essenziali e il proseguo delle attività delle aziende con codice ATECO. (Decreto e allegato http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/…/coronavirus-decr…) Le imprese la cui attività non è sospesa sono comunque soggette alle norme di sicurezza che vengono comunque tutte prorogate fino al 3 aprile. Le aziende le cui attività sono sospese dovranno completare tutte le attività di chiusura delle stesse (compresa la spedizione di merce in giacenza) entro il 25 marzo. Inoltre viene ricordato che è vietato per chiunque spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o di assoluta necessità.