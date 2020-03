Coronavirus. Il Prefetto di Firenze in costante videoconferenza con i sindaci e con le categorie produttive

CAMPI BISENZIO – Lavoro incessante H24 sabato e domenica compresi per la Prefettura di Firenze, impegnata senza sosta per garantire la tenuta del sistema civile. Massima attenzione all’ordine pubblico e coordinamento delle Forze di Polizia per i controlli sul rispetto delle misure, ma anche contestualmente massima attenzione alle dinamiche economiche e all’erogazione dei servizi essenziali, nella città come nei comuni più piccoli e lontani. Costante contatto con i Sindaci grazie a continue videoconferenze, come anche nel pomeriggio di ieri, quando il Prefetto Laura Lega si è collegato con i Sindaci del territorio metropolitano, per un aggiornamento condiviso sulla situazione emergenziale in atto e per l’approfondimento delle disposizioni normative che disciplinano i comportamenti che i cittadini devono tenere al fine di limitare la diffusione del virus Covit-19. Molti i temi affrontati, tra i quali le disposizioni sulle aperture degli esercizi commerciali che vendono beni di necessità, la situazione di parchi e giardini pubblici che vede troppe presenze e ha quindi indotto molti Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura, gli spostamenti delle persone che devono essere assolutamente limitati ai casi specifici previsti dalla normativa (motivi di lavoro, di salute, casi di necessità).

“Sono costantemente in contatto con i Sindaci – ha detto il Prefetto Laura Lega -perché ritengo fondamentale in questa situazione straordinaria e difficile offrire ogni supporto agli enti locali per una soluzione omogenea sul territorio delle problematiche e delle questioni che via via si pongono. La Prefettura svolge con impegno il proprio ruolo e tiene aperto un dialogo costante anche con le Amministrazioni statali periferiche, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, oltre che con la Regione Toscana, che sta operando con straordinaria dedizione. E’ importantissima la collaborazione istituzionale e il raccordo tra i soggetti che operano nella provincia. I nostri uffici sono attivi anche nell’emergenza per fornire risposta ai quesiti di cittadini ed enti”.

“Responsabilità – ha aggiunto il Prefetto – è la parola chiave in questa nostra attuale condizione: ciascun cittadino deve osservare rigorosamente le prescrizioni e le misure imposte. Tanto più l’osservanza sarà scrupolosa, tanto prima usciremo da questa situazione. I Sindaci hanno un ruolo fondamentale nel rapporto con le rispettive collettività locali, per determinarne i comportamenti più consoni all’attuale emergenza. In questo senso stiamo tutti lavorando, insieme alle Polizie Municipali e alle Forze dell’Ordine”.