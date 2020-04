Coronavirus, il servizio telefonico della cooperativa Convoi per affrontare i disagi psicologici

SESTO FIORENTINO – Per sentirsi meno solo durante questa emergenza sanitaria la cooperativa Convoi aderente a Co&So di Sesto, ha organizzato un servizio telefonico mettendo a disposizione alcuni psicologi, in orari stabiliti, per dare un aiuto a chi si trova a dover fare i conti con un disagio, con ansia e stress. Il servizio è rivolto sia ad adulti che ragazzi e bambini.

Una telefonata può servire ad avere dei consigli su come gestire l’ansia, su come superare difficoltà legate alla didattica a distanza, ma anche su come fare attività fisica a casa. La cooperativa Convoi è a disposizione per dare un aiuto anche alle persone che si trovano a gestire in questa situazione particolare e nell’isolamento a casa un bambino o un ragazzo con disabilità oppure delle persone anziane. Infine la telefonata con lo psicologo può essere un utile strumento per avere indicazioni su come gestire i conflitti in famiglia scatenati dalla prolungata convivenza negli stessi spazi.

“La nostra cooperativa mette a disposizione il suo servizio Clap Therapy, che diventa Clap Therapy Line, ovvero un servizio telefonico con i nostri professioni esperti in valutazioni psicologiche, consulenze genitoriali, consulenze psicologiche e psicoterapeutiche, logopedia, neuropsicomotricità – spiega Valentina Corsinovi della cooperativa Convoi – Sappiamo bene come il problema oggettivo del “coronavirus” diventi problema soggettivo in relazione al vissuto psicologico, alle emozioni e paure che questa emergenza suscita nelle diverse persone a partire dai bambini e dai ragazzi, dalle persone con disabilità e sappiamo come lo stress dato dall’isolamento forzato possa provocare problemi in famiglia. Il disagio psicologico è un aspetto dell’emergenza che va valutato con attenzione”.

I numeri da chiamare sono il 328 0880519 (Psicologo e psicoterapeuta Pier Paol Giusti), il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12; il 3337387589 (psicologo e disability maganer Niccolò Della Longa) il mercoledì e il giovedì sempre dalle 10 alle 12.