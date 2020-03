Coronavirus, il sindaco Bagni dispone la chiusura delle tre aree cani del territorio

LASTRA A SIGNA – Dopo la chiusura delle aree gioco nei giardini comunali, da oggi, martedì 17 marzo, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, ha disposto la chiusura anche delle tre aree cani del territorio: al parco fluviale, all’area verde in via Santa Maria a Castagnolo e al giardino delle Quattro strade. “Un provvedimento – si legge sulla pagina Facebook del Comune – che si è reso necessario in quanto i frequentatori non rispettavano le necessarie distanze di sicurezza legate all’emergenza Covid-19”.