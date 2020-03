Coronavirus, il sindaco di Lastra a Signa invia un messaggio ai “suoi” cittadini

LASTRA A SIGNA – Ha usato Facebook, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per inviare un messaggio ai “suoi” concittadini, per ribadire l’importanza del momento e dell’attenersi a quanto deciso dal Governo.

Care cittadine e cari cittadini,

sono il Sindaco di Lastra a Signa, voglio ribadirvi che se vogliamo uscire da questa emergenza sanitaria dobbiamo rispettare tutti le seguenti misure di tutela previste dal Dpcm dell’11 marzo 2020: gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o situazioni di estrema necessità; evitare assembramenti in luoghi chiusi e anche all’aperto, come ad esempio nei parchi, nei giardini e nelle piazze e rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Inoltre, per farvi comprendere meglio la gravità della situazione e tutelare la salute di tutti, ho disposto la chiusura dei parchi giochi su tutto il territorio comunale. Solo con l’impegno di tutti voi, restando il più possibile nelle proprie abitazioni, le misure potranno avere efficacia. Ringrazio tutti per la collaborazione.

Angela Bagni