Coronavirus. Il sindaco Falchi annuncia il primo decesso di una sestese

SESTO FIORENTINO – Nel consueto appuntamento video del sindaco Lorenzo Falchi sulla pagina del social Facebook del Comune, ha annunciato oggi la morte della donna, una delle prime ricoverate per Coronavirus. “Ad ieri secondo i dati della Asl sono 18 i nostri concittadini positivi – è purtroppo deceduta una donna anziana con un quadro clinico compromesso: ci ha lasciato ieri sera, ho parlato con il marito. Un pensiero e vicinanza alla famiglia ai cittadini malati e a coloro che sono in casa in quarantena fiduciaria”.

Il sindaco ha poi ricordato che è necessario stare a casa. “E’ importante – ha detto il sindaco Falchi – continuare ad applicare le regole e le norme che ci limitano, ma sono necessario e sono un modo per cercare di salvaguardare la nostra salute e delle persone a noi più care e alle persone più fragili”.