Coronavirus. Il sindaco incontra la comunità cinese

SESTO FIORENTINO – Affrontare l’evoluzione dell’emergenza sanitaria collaborando e seguendo le disposizioni di Asl e Ministero. E’ quanto emerso nel corso di un incontro avvenuto oggi 4 febbraio in Comune tra il sindaco Lorenzo Falchi, agli assessori Camilla Sanquerin e Massimiliano Kalmeta e una delegazione delle associazioni e dei rappresentanti delle Comunità cinese. L’incontro è stato occasione per l’amministrazione comunale per manifestare solidarietà in seguito agli episodi di razzismo e intolleranza che si stanno verificando in diverse parti d’Italia.

L’Amministrazione e la Comunità cinese hanno ribadito la volontà di collaborare, seguendo le disposizioni di Asl e Ministero, per affrontare in maniera efficace l’evoluzione dell’emergenza sanitaria di queste settimane.

Hanno partecipato all’incontro rappresentanti dell’Associazione Generale dei Cinesi Firenze, dell’Associazione Imprenditori Cinesi Firenze, Associazione Unione Giovani Italo Cinesi, Associazione Donne Cinesi Firenze, Associazione Wencheng del Centro Italia, Associazione di Ricerca Culturale Italo Cinese Yanhuang.