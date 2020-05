Coronavirus. Impresa SIcura: rimborsi fino al 100% per i dispositivi di sicurezza

SESTO FIORENTINO – Fino al 18 maggio è possibile presentare le domande al bando Impresa SIcura. Si tratta di un bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La domanda serve per richiedere il rimborso totale per l’acquisto da parte di qualsiasi impresa di dispositivi di sicurezza come mascherine, guanti, gel, misuratori della temperatura. Per informazioni: https://www.invitalia.it/…/emergenza-coronav…/impresa-sicura.