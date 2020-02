Coronavirus. Incontri con un medico alle Farmacie di Farmapiana

CALENZANO – Il 24 febbraio la Farmacia di Farmapiana di Settimello ospiterà un incontro per fare chiarezza sul coronavirus. Un medico sarà a disposizione, dalle ore 17 alle ore 19, per rispondere, con competenza, alle nostre domande e chiarire i dubbi delle persone che vorranno intervenire. L’iniziativa è di Farmapiana che inizia gli incontri martedì 18 febbraio alla farmacia di via dei Macelli 21/3 a Signa, il 20 febbraio l’incontro sarà alla Farmacia Centrale di via Botticelli 50/56 a Campi Bisenzio, lunedì 2 marzo sarà alla Farmacia Capalle di via dei Confini 43 a Campi Bisenzio, martedì 3 marzo sarà alla Farmacia I Gigli – Via San Quirico 165 all’interno centro commerciale I Gigli, giovedì 5 marzo Farmacia Lastra a Signa in via S. Maria a Castagnolo 7, all’interno Coop, il 10 marzo alla Farmacia San Donnino in via delle Molina 56 a San Donnino e il 12 marzo alla Farmacia Indicatore di via San Martino 208 a Campi Bisenzio.