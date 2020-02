Coronavirus. La corsa a fare la spesa e all’acquisto di gel igienizzanti

CAMPI BISENZIO – In tempi di emergenza Coronavirus cambiano le abitudini quotidiane e aumentano le paure, un esempio arriva proprio dai supermercati. Anche nella Piana in alcuni supermercati gli scaffali si svuotano velocemente. C’è chi posta gli scaffali svuotati dai prodotti sui social network e c’è una nota marca di Supermercato che ha deciso, (soprattutto nelle regioni del Nord Italia) proprio sul social Facebook, di postare un “avviso alla clientela” per informare che “stiamo provvedendo al costante rifornimento dei negozi” e, prosegue “non ci sono difficoltà di approvvigionamento”. Se molti si precipitano nei supermercati per riempire i carrelli della spesa svuotando gli scaffali, dall’altra ci sono le farmacie dove in questo periodo i prodotti più venduti sono gel igienizzante e mascherine e in alcune farmacie della Piana questi prodotti sono, per ora terminati e sono in attesa dei nuovi arrivi. E.A.