Coronavirus. La Lega chiede un confronto tra Comune e aziende del territorio

SESTO FIORENTINO – Emergenza sanitaria, ma anche emergenza economica, due situazioni che creano preoccupazione: è quanto afferma, in una nota, la Lega di Sesto Fiorentino e chiede un confronto tra l’amministrazione comunale e le aziende locali.

“Il territorio sestese – si legge nella nota di Daniele Brunori del Gruppo Lega Sesto Fiorentino e Filippo La Grassa, consigliere della Città Metropolitana di Firenze – ha infatti numerose attività che crediamo possano risentire negativamente di questa epidemia, in primis gli esercizi commerciali, la ristorazione, le strutture di ricezione turistica ma anche tutte quelle attività collegate sia al tessuto economico Fiorentino sia all’esportazione del Made in Italy, tout court. Ci piacerebbe, infatti, che questa Amministrazione aprisse un confronto con le forze politiche cittadine, per capire gli effetti e le possibili misure da attuare per scongiurare una crisi anche a livello locale. In un momento così delicato ci sentiamo in dovere di tendere lealmente la mano ai nostri avversari politici e confrontarci con loro per il bene della nostra amata città.

Il Gruppo Lega Sesto Fiorentino, in via informale, e i Consiglieri Metropolitani, in via ufficiale, sono pronti ad accogliere i commenti del Sindaco”.