Coronavirus, l’assessore Giorgetti: “Trasporto pubblico monitorato, negli ultimi giorni riduzione dei passeggeri tra il 15% e il 20%”

FIRENZE – “Negli ultimi giorni è stata stimata una riduzione dei passeggeri tra il 15% e il 20% dovuta in particolare alla chiusura delle scuole. Per questo la Regione Toscana ha disposto una riduzione del servizio del trasporto pubblico locale su gomma a quello feriale invernale non scolastico. Stesso provvedimento anche per la tramvia. Ma il trasporto pubblico è continuamente monitorato e siamo pronti, se necessario, a ripristinare il servizio consueto”. È quanto dichiara l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti replicando ai consiglieri del centro-destra. Nello specifico della tramvia, Giorgetti ha ribadito che la modifica del servizio è comunque limitata, per esempio nelle ore di punta la frequenza passa da 4 minuti e 20 secondi a 5 minuti. Nessuna variazione invece per le corse della domenica. “Visto il calo dei passeggeri si ritiene che le corse consentano di mantenere la distanza prevista. Comunque la situazione è monitorata in modo da potere tornare, se serve, al servizio consueto”, ha concluso l’assessore Giorgetti.