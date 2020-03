Coronavirus. Laurea via web per la sestese Claudia Banchelli

SESTO FIORENTINO – Laurea a distanza per Claudia Banchelli, 24 anni figlia di Marco Banchelli ciclo-ambasciatore di pace, che oggi 17 marzo è diventata dottore in Interpretazione di conferenza con una tesi su “L’informazione sindacale nei quotidiani italiani” all’Università Alma Mater di Bologna ottenendo 100 su 100.

Maglietta, pantaloni e scarpe da ginnastica “ho pensato che avrei pututo restare in ciabatte, tanto nessuno mi avrebbe visto, – dice Claudia – ma poi ho scelto il tipo di scarpe che porto sempre” e poi davanti al computer per “entrare virtualmente” nell’aula universitaria: è iniziata così la giornata di Claudia che si è preparata per affrontare la discussione della tesi. “E’ stata una situazione surreale – racconta Claudia – ci siamo ritrovati tutti sul web, ognuno da casa sua, ed è iniziata la discussione. Sarà durata una ventina di minuti e poi mi hanno chiesto di scollegarmi per alcuni minuti e mi hanno richiamata per annunciarmi il voto. Il professore mi anche mandato una stretta di mano e un abbraccio virtuale”.

A seguire la discussione i familiari con la quale Claudia divide l’appartamento a Sesto Fiornetino e alcuni amici collegati via web. Dopo la laurea e “soprattutto una volta finita il pericolo contagio da coronavirus – dice Claudia – tornerò a Cesena dove ho seguito un tirocinio e dove potrò iniziare a lavorare nel mio settore quello di interprete linguistico in particolare in spagnolo e inglese”.

Alla neodottoressa Claudia Banchelli le congratulazioni di Piananotizie.