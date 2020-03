Coronavirus, le indicazioni per Campi dopo il nuovo decreto del Governo

CAMPI BISENZIO – Queste le indicazioni per il Comune di Campi, come ufficializzate dal sindaco Emiliano Fossi, alla luce delle novità previste nel decreto del presidente del consiglio di stanotte.

In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, per contenere la diffusione del Covid-19, tutti gli eventi organizzati e promossi all’interno di locali di proprietà del Comune sono annullati fino al prossimo 3 aprile.

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo.

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Le attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido sono sospese fino al 15 marzo. Al fine di mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

La biblioteca Tiziano Terzani sospende le sue attività.

È sospesa l’apertura del Museo Manzi.

Le attività di bar e ristorazione sono consentite con obbligo a carico del gestore di far rispettare la sicurezza interpersonale di 1 metro. Per le altre attività commerciali è fatta raccomandazione ai gestori di garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentata o comunque idonee ad evitare assembramenti.

Per quanto riguarda le competizioni sportive e gli allenamenti si invitano le associazioni o società sportive ad effettuare i controlli previsti per il contenimento del virus e al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, lettera c del DPCM del 4 marzo 2020.

Si raccomanda a tutte le associazioni del territorio e agli esercizi privati aperti al pubblico di rispettare le regole e le prescrizioni previste nell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo e di sensibilizzare associati e clienti a tenere comportamenti conformi a tali prescrizioni.

Si invita, infine, tutta la cittadinanza a prendere atto e a rispettare il contenuto del DPCM sopracitato, attenendosi unicamente alle informazioni ufficiali diffuse dagli organi competenti.

In particolare si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’articolo 3 del DPCM che invita a limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

Le disposizioni del DPCM del 8 marzo 2020 producono effetto fino al 3 aprile 2020.

Con il senso di responsabilità, la precauzione e l’attenzione all’altro supereremo anche questo momento.

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio