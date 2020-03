Coronavirus, le misure di Unicoop Firenze: presidi all’ingresso per controllare gli accessi

FIRENZE – Anche Unicoop Firenze si adegua al nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. E lo fa annunciando le disposizioni rivolte ai clienti che andranno a fare la spesa nei propri supermercati. “In applicazione delle misure raccomandate per il contrasto della diffusione del virus Covid-19, – si legge sul sito Internet di Unicoop Firenze – da attuarsi presso gli esercizi commerciali, quali sono i punti vendita della Cooperativa – Unicoop Firenze dal 9 marzo, a seguito del Dpcm dell’8 marzo, si attiva con nuove disposizioni e strumenti idonei a evitare assembramenti di persone. La consapevolezza di svolgere un servizio di pubblica utilità impone di operare con determinazione per garantire il massimo di assistenza e del servizio ai consumatori, invitandoli a seguire con attenzione e rigore le direttive relative alle distanze e alle misure volte a non determinare inutili assembramenti nell’area di vendita”.

A questo proposito la Cooperativa ha elaborato un annuncio audio che ogni 30 minuti reciterà: “Nell’interesse della salute di tutti i nostri soci, clienti e lavoratori, invitiamo la nostra gentile clientela a evitare affollamenti, con particolare attenzione ai banchi assistiti, alle casse e ai reparti più frequentati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È un gesto di prevenzione e di attenzione reciproca”. Per quanto riguarda gli accessi, la Cooperativa organizza un presidio, sia all’ingresso dei punti vendita, sia al loro interno, volto a evitare gli affollamenti, con addetti dedicati a valutare le situazioni e indicare a soci e clienti le corrette pratiche da tenere (distanza interpersonale di almeno un metro). Nei momenti di maggiore afflusso, se necessario, potrà essere favorito il rallentamento degli accessi fermando temporaneamente l’accesso all’area di vendita. Per quello che riguarda la comunicazione, la Cooperativa si è già attivata dal 6 marzo scorso con la fornitura di cartelli e totem per la barriera casse, i box informazioni, i punti ristoro e i banchi farmacia. Dal 9 marzo la Cooperativa ha predisposto una nuova e ancora più incisiva cartellonistica in ingresso, in barriera casse e box, nel reparto ortofrutta, nei banchi assistiti e nelle aree ristoro, per ricordare le disposizioni di legge rispetto alla distanza interpersonale. Nel dettaglio la Cooperativa ha previsto comunicazioni all’ingresso che sollecitano soci e clienti a mantenere le distanze di sicurezza di un metro, evitando affollamenti. All’interno del punto vendita in prossimità di casse tradizionali, veloci e “Salvatempo” e al box accoglienza, ci sarà una segnaletica orizzontale per indicare dove attendere il proprio turno. Sono inoltre previsti totem alle casse e cartellonistica in ortofrutta, sul distributore di sacchetti e guanti, davanti ai banchi assistiti e nei ristori”.