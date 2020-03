Coronavirus. Le misure precauzionali del Poliambulatorio della Misericordia

SESTO FIORENTINO – Il Poliambulatorio della Misericordia di Sesto Fiorentino ha postato sul social Facebook le “misure precauzionali Coronavirus”. Tra le regole quella di prenotare solo telefonicamente, e non vengono presi appuntamenti agli sportelli. Inoltre è necessario presentarsi agli appuntamenti fissati solo 10 minuti prima non con largo anticipo. Per non affollare le sale d’attesa la Misericordia chiede di entrare da soli senza accompagnatori se non strettamente necessario e naturalmente non entrare in caso di sintomi influenzali salvo su diversa indicazione medica.