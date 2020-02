CoronaVirus: le raccomandazioni del Ministero dell’Interno

CALENZANO – Il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha diffuso una circolare con le raccomandazioni per tutelare la salute e limitare la diffusione del Corona Virus, sia per i comportamenti di ogni singolo individuo che per la gestione dell’arrivo nelle scuole di alunni provenienti dalla Cina.

“È necessario seguire le raccomandazioni – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Prestini – per limitare al massimo la diffusione del virus. Raccomandazioni anche molto semplici, come lavarsi spesso le mani e rivolgersi subito al medico in presenza dei sintomi. L’Istituto Comprensivo ha diramato oggi a tutto il personale scolastico la circolare con le precauzioni da prendere in caso di arrivo di alunni provenienti dalla Cina. Sono state prese quindi tutte le misure precauzionali, creare allarmismo ingiustificato non serve a migliorare la situazione”.

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sul cui sito si trovano costanti aggiornamenti sullo stato di diffusione e sui progressi nella lotta al virus, sono le seguenti: Lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone; Coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce; evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse; se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico; evitare contatti con animali vivi in aree mercatili; evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi.

