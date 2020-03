Coronavirus. Misericordia di Calenzano: sempre operativi

CALENZANO – Sempre operativi: i volontari della Misericordia di Calenzano anche in questi momenti di difficoltà generale dettata dalla diffusione del coronavirus, il presidio della Misericordia resta un punto di riferimento importante. Gli interventi sono stati circoscritti al 118, dialisi, terapie salvavita.

“In questi giorni difficili ci auguriamo che il nostro supporto possa essere di aiuto alla comunità – spiega il presidente della Misericordia di Calenzano Paolo Pineti – Lavoriamo a stretto contatto con gli infermieri sull’ambulanza, siamo ben consapevoli di poterci ammalare a nostra volta, vorremmo solo portare una parola di conforto alle persone con patologie e che temono di contrarre il virus. Non è per apparire, non sono cose che ci interessano, sono azioni fatte con il cuore che non portano mai rimpianti. Aiutare gli altri ci rende orgogliosi, siamo contenti di essere di aiuto. Come tante altre persone rinnoviamo l’invito a restare a casa”.