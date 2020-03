Coronavirus, Mugnai (FI): “Mascherine per tutti, governo dia risposte immediate”

FIRENZE – “Bene la richiesta della presidente Gelmini: subito mascherine e guanti in lattice gratis per tutti gli italiani. Priorità assoluta per i nostri operatori sanitari, poi per coloro che continuano ad andare a lavorare e naturalmente per tutti i cittadini che quotidianamente devono uscire per andare in farmacia o a fare la spesa”. A parlare così è Stefano Mugnai, vice-capo gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che ha aggiunto: “Non si scherza con la salute. Non è accettabile che in queste ore in tanti debbano cercare disperatamente questi dispositivi per la sicurezza, e magari acquistarli online a prezzi assolutamente assurdi e fuori mercato. Il governo deve dare risposte immediate anche su questo versante. Avviare la produzione in Italia di mascherine e guanti. Non c’è tempo da perdere”.