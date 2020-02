Coronavirus, nuova ordinanza: test solo ai sospetti, ospedale risorsa estrema

FIRENZE – Il presidente della Regione Enrico Rossi ha emesso un’ordinanza quadro per disciplinare quanto è stato disposto finora in Toscana in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo (pdf) è stato redatto seguendo le linee dettate dal Ministero della salute.

Queste le principali prescrizioni contenute nell’ordinanza: