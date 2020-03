Coronavirus, Regione denuncia coloro che diffondo post falsi del presidente sui social network

FIRENZE – In queste ore sono tornati a circolare sui social network immagini di post totalmente falsi sul Coronavirus attribuiti al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Già nelle scorse settimane la Regione aveva diffidato dal veicolare questo materiale, soprattutto in una fase così grave dell’emergenza sanitaria. L’appello è caduto nel vuoto e quindi la Regione Toscana procederà contro gli autori dei post falsi e anche contro chi – pur diffidato – contribuirà alla loro diffusione. “Tutti i messaggi, già raccolti e catalogati, – si legge in una nota – saranno inviati alla Polizia postale e alla magistratura. Contemporaneamente, l’avvocatura regionale si attiverà presso Facebook e Twitter per chiedere la rimozione di questi post. Gli eventuali risarcimenti economici saranno destinati al potenziamento del Servizio sanitario regionale e alla Protezione civile regionale”.