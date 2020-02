Coronavirus, Regione e aziende sanitarie daranno comunicazione di casi positivi (CHE NON CI SONO) solo alla Protezione civile

FIRENZE – I casi positivi di Coronavirus verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus. Lo comunica la Regione Toscana che informa che né la stessa Regione, né le aziende sanitarie “daranno comunicazione dei risultati negativi dei test diagnostici eseguiti nei tre laboratori di microbiologia e virologia delle aziende ospedaliero universitarie di Careggi, Pisa e Siena. Per quanto riguarda eventuali casi positivi, che al momento in Toscana non risultano, un’integrazione alla circolare emanata dal Ministero della salute sollecita le Regioni a comunicare alla Protezione civile, a fine mattinata e a metà pomeriggio, il numero di casi positivi che si sono verificati entro i propri confini. Sarà il capo della Protezione civile Angelo Borrelli a dare comunicazione unificata, nei due punti stampa istituzionali delle 13 e 18, di tutti i casi positivi che si sono verificati a livello nazionale e territoriale”.