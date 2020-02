Coronavirus: scuole, amministrazione comunale e Asl a confronto

CAMPI BISENZIO – E’ l’argomento del momento. E non potrebbe essere diversamente. Non a caso, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fra i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Campi Bisenzio, l’amministrazione comunale e la Asl per trattare una serie di “chiarimenti – spiegano dal Comune – su come trattare il tema del Coronavirus in ambito scolastico. Si è trattato di un’iniziativa partita dal Comune di Campi Bisenzio in seguito alla circolare ministeriale, utile per informare i dirigenti scolastici sulle procedure e sui protocolli da mettere in atto. La Asl ha tranquillizzato i presidi soprattutto riguardo a una delle questioni più dibattute, ossia quella relativa alle richieste dei certificati medici per le assenze a scuola”. Da parte sua l’amministrazione comunale ci tiene a precisare di “continuare a rivolgersi alle istituzioni competenti e ad attenersi alle informazioni che provengono da canali ufficiali, soprattutto alle circolari ministeriali italiane che, al momento, non prevedono periodi di isolamento per chi rientra dalla Cina nelle prossime settimane”.