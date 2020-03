Coronavirus. Servizio di pronto intervento per le persone in isolamento

CALENZANO – Anche le ditte di pronto intervento pronte per chiamate domiciliari. E’ un nuovo servizio coordinato dal Comune per risolvere i vari problemi di gestione delle persone in isolamento domiciliare. Dopo i volontari per portare la spesa a casa, ora si offre anche la possibilità di chiamare ditte di pronto intervento. I cittadini che ne avessero bisogno possono richiedere l’intervento contattando il numero 055 8833270.

Per garantire un servizio costante, il Comune sta cercando quante più ditte disponibili e lancia un appello a idraulici, muratori, elettricisti o tecnici delle caldaie, pronti ad intervenire, con le dovute misure di sicurezza (DPI e tute) e sanificazione, per risolvere problemi urgenti in appartamenti in cui vivono persone in isolamento domiciliare, perché entrati in contatto con positivi, o in quarantena perché positivi al test di covid-19.

Le adesioni all’appello possono essere inviate per email all’indirizzo [email protected]