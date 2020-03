Coronavirus, sindacati e forze politiche chiedono più attenzione – e sicurezza – per chi lavora

FIRENZE – Da una parte i sindacati, dall’altra le forze politiche. Con un obiettivo comune: tutelare e chiedere più sicurezza, in tempi di Coronavirus, per chi lavora e tutti i giorni è a contatto con tante persone. Per quanto riguarda i sindacati, a parlare è Marco Nocentini, segretario generale Slp-Cisl Toscana: “In questi ultimi giorni abbiamo segnalato ripetutamente come Rls e Slp-Cisl che le misure finora adottate in Toscana nel settore postale non sono sufficienti a garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini. I portalettere di Poste Italiane da venerdì della scorsa settimana possono lasciare direttamente le raccomandate in cassetta per limitare il contatto con altre persone, purtroppo questo provvedimento nonostante le nostre ripetute richieste a oggi non viene applicato nelle aziende private dove i portalettere per far firmare la corrispondenza non riescono a rispettare il metro di distanza”. “Questo provvedimento – aggiunge – è un passo in avanti ma non risolve il problema, tra l’altro molte aziende invitano gli operatori a non entrare nei loro locali per consegnare la corrispondenza”. “Abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare lo smart-working per tutti quei lavori che si possono fare da remoto proprio per limitare gli spostamenti e gli assembramenti di persone. Inoltre stiamo chiedendo con forza che vengano attuate le indicazioni del governo riguardo al rispetto del metro di distanza negli uffici postali dove ancora oggi la clientela entra senza una regolamentazione, affollando gli uffici; affollamento dovuto anche ad una cartellonistica non sufficientemente visibile. Riteniamo comunque la distanza tra l’operatore e il cliente insufficiente, come non è sufficiente la distanza tra gli operatori commerciali e il cliente”. “Inoltre – conclude – riteniamo fondamentale la sanificazione degli ambienti di lavoro, la distribuzione di gel disinfettante per tutti i lavoratori di ogni settore e per i clienti che entrano negli uffici postali. Stiamo segnalando con forza queste problematiche in quanto riteniamo il momento particolarmente difficile, perché vogliamo seguire le indicazioni del governo e soprattutto perché la salute delle persone viene prima di tutto”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, invece, si è schierato dalla parte dei lavoratori Ataf: “Ataf, Comune, Regione e Asl intervengano subito per mettere in sicurezza gli autisti. Non solo mascherine e guanti, ma anche urgenti disposizioni per proteggere centinaia di lavoratori che quotidianamente rischiano il contagio per mantenere attivo il servizio pubblico. Disposizioni, per altro, già entrate in vigore a Roma: chiusura della porta anteriore, apertura soltanto della porta centrale e posteriore dei bus per far salire i passeggeri, zona interdetta fino ai primi posti per tutti gli utenti. Si stanno diminuendo le corse di bus e tramvia ma ancora non si interviene per proteggere i lavoratori, salute e lavoro devono andare di pari passo”.