Coronavirus, Spi Cgil Firenze dona 46mila euro all’Usl Toscana Centro

CAMPI BISENZIO – Lo Spi Cgil della provincia di Firenze ha predisposto il versamento della somma di 46mila euro a favore dell’azienda Usl Toscana Centro per l’acquisto di indispensabili dispositivi medici, dietro segnalazione della stessa Usl (una sonda ecografica Butterfly, monitor portatili con carrello, elettrocardiografi con carrello). L’importo versato è frutto del contributo dello Spi Cgil territoriale assieme alle 30 leghe Spi Cgil dislocate in tutta la Provincia di Firenze, che hanno accolto immediatamente l’appello per sostenere la sanità pubblica che, in un momento tragico come questo, sta triplicando gli sforzi per curare le persone colpite dal Coronavirus.