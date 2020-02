Coronavirus, Torselli (FDI) scrive al ministro Speranza: “In Toscana niente protocollo ministeriale”

FIRENZE – Una lettera ufficiale da inviare al ministro Speranza. Per sottoporre alla sua attenzione la questione del Coronavirus in Toscana. E’ quanto rende noto il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli. “Abbiamo preparato una lettera ufficiale, che invieremo a mezzo posta certificata direttamente al ministro Speranza, per chiedere lumi sui motivi per i quali la Toscana non applica i protocolli ministeriali in merito alla profilassi per il Coronavirus. In queste ore stanno iniziando i rientri dalla Cina di 2.500 residenti tra Firenze e Prato, andati in patria per festeggiare il capodanno: il ministro è a conoscenza delle disposizioni date dalla Regione Toscana, a cominciare dalla quarantena volontaria, per finire alla analisi prenotate a mezzo Cup, chiuso nel fine settimana?”. “Non dobbiamo, né vogliamo fare allarmismi, – spiega Torselli – ma le parole del governatore Rossi che ci dice che l’allarme in Toscana è quello dettato dall’influenza di stagione e non dal Coronavirus, non ci tranquillizzano per nulla, così come non tranquillizzano le decine di cittadini che ci hanno contattato. Ecco perché vogliamo una presa di posizione ufficiale del Ministero”.