Coronavirus. Tre decessi e 27 contagiati. Il sindaco “State a casa”

CALENZANO – Salgono a tre i morti per coronavirus a Calenzano. il terzo contagiato da Covid-19 è morto ieri all’ospedale, si tratta di un uomo di 86 anni. I contagiati in totale dall’inizio dell’epidemia sono 27.

“Il virus non è sconfitto – ha detto il sindaco Riccardo Prestini -. C’è qualche segnale positivo, con la discesa della curva dei contagi che però non è stabile. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Il Governo formalizzerà nei prossimi giorni la decisione di prolungare la chiusura per tutto il mese. Non vanifichiamo gli enormi sforzi fatti finora dai cittadini, dalle imprese, dai negozi, dalle scuole e soprattutto da tutti coloro che in questi giorni stanno lavorando per far fronte all’emergenza. Restate in casa”.