Coronavirus, un caso ai Gigli. Chiuso un negozio. Le parole del sindaco Fossi

CAMPI BISENZIO – A causa di un caso di Coronavirus il Centro commerciale I Gigli ha temporaneamente chiuso un negozio della sua Galleria commerciale. “Il Centro commerciale I Gigli – si legge in una nota – si attiene a quanto previsto dal nuovo Dpcm del Governo dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. E in via precauzionale, per un caso sospetto non confermato, a un dipendente non più al lavoro dal 1 marzo scorso, è stato chiuso fino a

nuove comunicazioni un negozio della Galleria. Non è stata indicata e richiesta dalle Autorità competenti, alcuna chiusura ulteriore di punti vendita della Galleria, né tantomeno eventuali isolamenti del personale dipendente”. Su quanto successo il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, su Facebook si è espresso così: “Una volta venuti a conoscenza della situazione come Comune abbiamo fatto tutti gli approfondimenti del caso. È confermato che il dipendente, all’interno del Centro commerciale i Gigli, è risultato positivo al tampone del Covid-19. La persona, di giovane età, residente nel Comune di Quarrata ha lavorato fino a domenica 1 marzo. I provvedimenti adottati con scrupolo e in maniera precauzionale dal negozio e dal Centro commerciale vanno nella giusta direzione e a seguito del confronto con l’Igiene e Sanità Pubblica della Asl, non risulta necessario andare a chiudere il centro commerciale. Per chiarezza e trasparenza di comunicazione. Invito tutte le persone a seguire i giusti comportamenti e a collaborare reciprocamente”.