Coronavirus: un nuovo caso, una guarigione e un decesso

CAMPI BISENZIO – Un nuovo caso, a Livorno, un guarito e un decesso, un uomo di 78 anni in provincia di Firenze. Sono i numeri del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus hanno raggiunto con oggi quota 10.375. Le persone al momento ancora […]

CAMPI BISENZIO – Un nuovo caso, a Livorno, un guarito e un decesso, un uomo di 78 anni in provincia di Firenze. Sono i numeri del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus hanno raggiunto con oggi quota 10.375. Le persone al momento ancora malate sono 324 (-0,3 per cento rispetto a ieri), i guariti complessivi diventano 8.921, l’86 per cento dei totali.



Questi i dati accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. I test e seguiti, quelli con tampone, raggiungono il numero di 391.998, 1.322 in più rispetto a ieri.

In diminuzione il numero dei ricoverati: solo dieci, due in meno rispetto a ventiquattro ore prima (meno 16,7 per cento) e nessuno anche oggi in terapia intensiva. In 314 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi (1 in più rispetto a ieri, più 0,32%).

A partire dal 24 giugno scorso, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio. La ripartizione odierna vede dunque 3.236 casi complessivi a Firenze, 549 a Prato, 749 a Pistoia, 1.056 a Massa Carrara, 1.367 a Lucca, 942 a Pisa, 482 a Livorno (1 in più), 689 ad Arezzo, 429 a Siena, 405 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma di residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 278 casi per 100 mila abitanti (media italiana circa 405 per 100 mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi per centomila abitanti, Lucca con 352, Firenze con 320, mentre la più bassa è Livorno con 144.

Sono 762 (meno 5 rispetto a ieri, meno 0,7%) le persone non positive ma in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 472, Nord Ovest 241, Sud Est 49).

Delle 8.921 persone guarite dall’avvio dell’epidemia (1 in più rispetto a ieri, più 0,01%), 149 sono “clinicamente guarite” (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 8.772 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Dei 1.130 deceduti fino ad oggi 415 interessano la provincia di Firenze, 52 Prato, 81 Pistoia, 173 Massa Carrara, 143 Lucca, 90 Pisa, 61 Livorno, 50 Arezzo, 33 Siena e 24 Grosseto. Otto persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.