“Corri la vita” e visita il Museo della paglia. Oppure cammina e contribuisci a pulire Signa

SIGNA – Anche il Comune di Signa “partecipa” all’edizione 2021 di “Corri la vita”, la manifestazione podistica nata nel 2003 per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alla cura del tumore al seno. Anche quest’anno, come nel 2020, la giornata di domenica non prevede la tradizionale corsa cittadina ma promuove lo sport individuale e la cultura: per gli iscritti, infatti, c’è la possibilità di visitare gratuitamente, indossando la maglietta “Corri la vita 2021”, oltre 120 mete culturali in tutta la Toscana tra cui, nella provincia di Firenze, anche il Museo della paglia a Signa. Pertanto, come lo scorso anno, domenica 26 settembre il museo sarà aperto sia la mattina che il pomeriggio (10-13 e 15-18) per visite guidate a cura della presidente dell’associazione. Per la visita è obbligatoria la prenotazione sul sito www.corrilavita.it e sarà chiesta l’esibizione del Green Pass.

Sempre nella mattina di domenica 26 si svolgerà una passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free Onlus. Un’iniziativa già realizzata nelle scorse settimane che ha riscosso grande apprezzamento e partecipazione, volta alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi di tutela ambientale ed educazione civica. La passeggiata prevede un percorso su alcune strade del territorio signese per la raccolta di rifiuti in plastica abbandonati lungo le strade. Il ritrovo è fissato alle 9 in via XX settembre davanti alle scuole medie Alessandro Paoli, dove i volontari di Plastic Free forniranno ai partecipanti sacchi e altri materiali per la raccolta. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26-sett-signa/. Entrambe le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti contagio.