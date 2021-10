“Corrieri, non schiavi”: appalti Sda, oggi nuovo sciopero con presidio dei driver a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Siamo corrieri non schiavi”: sciopero oggi tutto il giorno dei driver che lavorano in appalto per Sda, con presidio (insieme a Filt Cgil e Uil Trasporti) di fronte alla sede Sda in via Allende a Campi Bisenzio. Al presidio è arrivata anche la solidarietà dell’amministrazione comunale campigiana guidata dal sindaco Emiliano Fossi. […]

CAMPI BISENZIO – “Siamo corrieri non schiavi”: sciopero oggi tutto il giorno dei driver che lavorano in appalto per Sda, con presidio (insieme a Filt Cgil e Uil Trasporti) di fronte alla sede Sda in via Allende a Campi Bisenzio. Al presidio è arrivata anche la solidarietà dell’amministrazione comunale campigiana guidata dal sindaco Emiliano Fossi. “Una agitazione, quella di oggi, – si legge in una nota congiunta dei sindacati – che bissa quella di venerdì scorso: oggi pomeriggio è previsto un incontro tra i sindacati, le aziende degli appalti e la committenza. Senza risposte le mobilitazioni andranno avanti”. Le ragioni della protesta, che interessa un centinaio di driver, sono i carichi di lavoro eccessivi, il mancato rispetto dell’orario di lavoro e il mancato pagamento dell’indennità di cassa.