Corsa ciclistica e variazioni alla viabilità

CALENZANO – Si svolgerà domenica 3 aprile il primo Trofeo MCD Vanni, la gara ciclistica esordienti organizzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica A.C. F. Bessi. La gara interesserà il territorio, pertanto domenica sono previsti provvedimenti viari in alcune strade del Comune: dalle ore 7 alle ore 17 di domanice: divieto di sosta in via Garibaldi, mentre in via Puccini di fronte al circolo Gino all’intersezione con via Firenze divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata.