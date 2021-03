SESTO FIORENTINO – Domenica 21 marzo appuntamento con la corsa ciclistica “Per sempre Alfredo”.

“Una grande e bella occasione per legare nel nome dello sport un territorio ai suoi valori e alle sue caratteristiche”. Così il consigliere delegato allo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano commenta l’appuntamento di domenica con corsa “Per Sempre Alfredo”, che, nel centenario della nascita, ricorda lo storico Commissario Tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, su un percorso di grande significato.

“Legando Firenze e Sesto, dalla partenza al Piazzale Michelangelo all’arrivo in via Garibaldi, – ha detto il consigliere metropolitano – ‘Per Sempre Alfredo’ ci riporta sulle strade del Mondiale 2013, una delle pagine più belle del ciclismo in Toscana, attraverso le bellezze di Fiesole, del Mugello e di Calenzano, a andando poi a rendere un omaggio particolare al Martini ‘sestese’ alla sua casa di via Giusti. Un appuntamento con i campioni di oggi, che con la loro presenza onorano e sottolineano per i giovani la grande tradizione del nostro sport”.