Corsi e progetti ForGlobe alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – La Biblioteca Ragionieri sarà una delle sedi del corso del progetto ForGlobe che coinvolgerà per i prossimi due anni le biblioteche e gli archivi dei diciassette comuni aderenti allo Sdiaf (Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina). Dei cento corsi in programma a partire dal prossimo mese di maggio, dodici si svolgeranno presso la biblioteca Ragionieri, nove in presenza e tre online: si va dai corsi di cinese a quelli di Lingua Italiana dei Segni, dalla scrittura alla geopolitica, dando sostanza a una proposta formativa completamente gratuita che tocca diverse aree tematiche. Il progetto ForGlobe è realizzato dallo Sdiaf con risorse FSE+ messe a disposizione dalla Regione Toscana. La descrizione del progetto, i dettagli dei singoli corsi e le modalità di preiscrizione sono sulla pagina web https://forglobe.eu/. Per alcuni corsi le preiscrizioni sono già aperte.

“Con il progetto ForGlobe la proposta della nostra biblioteca si arricchisce con percorsi formativi di qualità e di alto livello, realizzati con la collaborazione di istituzioni e realtà di assoluto valore, – afferma l’assessore alla cultura Jacopo Madau – portare nelle biblioteche pubbliche dell’area fiorentina cento corsi di formazione aperti a duemila persona è una scelta apprezzabile, per la quale siamo grati alla Regione e allo Sdiaf, poiché permetterà anche di mettere in relazione presidi cultura diffusi sul territorio, ognuno dei quali è diverso per caratteristiche, dimensioni, vocazioni, ma tutti sono impegnati ogni giorno a rendere accessibile la cultura, affinché possa essere anche un’opportunità vera, aperta, inclusiva”.

Presso la Biblioteca di Sesto Fiorentino si svolgeranno in totale 9 corsi in presenza e 3 online:

– Corso per traduttori inbook (on line)

– Corso di lingua Cinese livello base A1.1

– Scacchi per tutti: vedere con la mente

– Caffé Geopolitico, il mondo in casa

– Corso di lingua Cinese livello base A1.2 (on line)

– Danzarvita: danzaterapia metodo maria fux

– 1,2,3 let’s read – 123 gioielli illustrati in lingua inglese

– Book Club in english

– Corso di lingua Cinese livello base A2.1 (on line)

– Paesaggi dell’anima. La scrittura autobiogafica per il benessere e la cura di sé

– RI-CUCI!

– Corso di sensibilizzazione LIS, lingua segni italiana (II livello).