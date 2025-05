Corsi per Oss, per il prossimo anno a disposizione mille e duecento posti

FIRENZE – Sono quarantuno i corsi per operatori socio sanitari programmati dalla giunta regionale toscana per il prossimo anno che si aprirà a settembre 2025: diciannove corsi da mille ore e ventidue abbreviati, destinati quest’ultimi a chi già in possesso di qualifica da addetto all’assistenza di base o diplomi equiparati. Complessivamente i posti a disposizione sono circa mille e duecento e per essere ammessi occorre superare una prova scritta, il cui punteggio determinerà la posizione in graduatoria. I corsi sono organizzati dalle Asl in maniera diffusa in tutta la regione. La quota di frequenza a carico di ogni partecipante è di mille euro. La Regione partecipa alle spese di formazione con 486.000 euro mettendo a disposizione 14.000 euro per ogni corso da mille ore e 10.000 euro per quelli breve. In tutta la Toscana dal 2002 al 2023 si sono qualificati operatori socio sanitari in ventiseimila: al momento sono in formazione mille e cento allievi. Nelle aziende del servizio sanitario regionale lavorano a tempo indeterminato 7.304 operatori socio sanitari (Oss) e 157 addetti tecnici addetti all’assistenza (Ota).