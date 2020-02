Corso di astronomia promosso da Saf di Sesto

SESTO FIORENTINO – Un corso per avvicinarsi all’astronomia è la proposta di Saf la Società astronomica fiorentina la cui sede è in via Ragionieri 47 a Sesto. Il corso base di astronomia prenderà il via il 21 febbraio e proseguirà per sette settimane, sette di teoria e pratica con osservazione guidate del cielo notturno con i telescopi e l’apprendimento planetario. Il piano del corso è il seguente: il 21 febbraio ci sarà una lezione introduttiva, il 28 febbraio sarà sui moti del sistema solare, il 6 marzo si parlerà di inventario Galassia, il 13 marzo cosmologia, il 20 marzo comprensione del Planetario, il 27 marzo basi dell’osservazione e il 3 aprile serata pratica di osservazione e consegna diplomi. Il corso si terrà nell’aula magna della scuola Agnoletti in via Ragionieri alle 21. Per informazioni: [email protected]