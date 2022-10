Corso di scacchi per grandi e piccoli al circolo Arci di Settimello

CALENZANO – Il circolo Arci La Vedetta di Settimello, in collaborazione con il Circolo Pratese degli Scacchi, ha organizzato un corso di scacchi per adulti, bambini e ragazzi. Sono previste 8 lezioni con torneo finale e simultanea con il Maestro di scacchi. Le lezioni si svolgeranno al circolo, in via Arrighetto da Settimello, una volta […]

CALENZANO – Il circolo Arci La Vedetta di Settimello, in collaborazione con il Circolo Pratese degli Scacchi, ha organizzato un corso di scacchi per adulti, bambini e ragazzi. Sono previste 8 lezioni con torneo finale e simultanea con il Maestro di scacchi. Le lezioni si svolgeranno al circolo, in via Arrighetto da Settimello, una volta la settimana dal 10 ottobre dalle 21 alle 22.30 per gli adulti e il venerdì dalle 18 alle 19.30 per i bambini e i ragazzi a partire da 7 anni. Info: arcilavedetta@hotmail.it.