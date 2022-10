Corso di scacchi per ragazzi al circolo Arci di Settimello

CALENZANO – Il Circolo Arci La Vedetta di Settimello, in collaborazione con il Circolo Pratese degli Scacchi, ha organizzato un corso di scacchi per adulti, bambini e ragazzi. Sono previste 8 lezioni con torneo finale e simultanea con il Maestro di scacchi. Le lezioni si svolgeranno al circolo, in via Arrighetto da Settimello n. 20, […]

CALENZANO – Il Circolo Arci La Vedetta di Settimello, in collaborazione con il Circolo Pratese degli Scacchi, ha organizzato un corso di scacchi per adulti, bambini e ragazzi. Sono previste 8 lezioni con torneo finale e simultanea con il Maestro di scacchi. Le lezioni si svolgeranno al circolo, in via Arrighetto da Settimello n. 20, una volta a settimana dal 10 ottobre dalle 21 alle 22.30 per gli adulti e il venerdì dalle 18 alle 19.30 per i bambini e i ragazzi a partire da 7 anni. Email: arcilavedetta@hotmail.it.