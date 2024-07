“Corte in Live” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – La musica protagonista alla Biblioteca Ragionieri che apre le porte a “Corte in Live!”, appuntamento under 30 nato dalla collaborazione tra Unicoop Firenze e l’etichetta e studio di produzione Shed626. La data è quella di oggi mercoledì 17 luglio: dalle 19 si servono aperitivi e drink mentre la consolle è nelle mani di HZHA, […]

SESTO FIORENTINO – La musica protagonista alla Biblioteca Ragionieri che apre le porte a “Corte in Live!”, appuntamento under 30 nato dalla collaborazione tra Unicoop Firenze e l’etichetta e studio di produzione Shed626. La data è quella di oggi mercoledì 17 luglio: dalle 19 si servono aperitivi e drink mentre la consolle è nelle mani di HZHA, dj e producer apprezzatissimo per sample e beat rigorosamente da vinile e per un sound che attraversa le mille sfaccettature dell’hip hop. Tra soul e rnb naviga invece Johnson Mella: al giovane cantautore fiorentino, e al suo trio, il compito di aprire i live, con un set che è un invito alle danze. La serata si chiude sulle note di Samuele Proto, chitarrista e cantautore con un’anima blues: spettacolo intimo e suggestivo, in duo. Grazie al progetto Under 30 di Unicoop Firenze, rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, l’ingresso è gratuito ma serve la prenotazione