Cosa bolle in pentola? Incontri sull’alimentazione e gli ingredienti dei menù serviti a scuola

LASTRA A SIGNA – Cosa bolle in pentola? E’ il titolo di due iniziative promosse da Cir Food, la società di ristorazione che prepara i menù serviti a scuola, e Comune di Lastra a Signa presso il Centro cottura di via Togliatti 37. Gli appuntamenti si terranno il 29 novembre e il 6 dicembre alle 17.30 e sono dedicati ai genitori degli alunni delle scuole primarie per approfondire tematiche riguardanti l’alimentazione, la ristorazione scolastica e alla scoperta degli ingredienti dei menù insieme alla dietista di Cir Food Carla Ticciati. Durante le due iniziative sarà possibile anche assaggiare alcuni dei piatti che fanno parte dei menù scolastici.

Sempre in tema di alimentazione ricordiamo che la dietista incaricata dal Comune Cristina Fanciullacci sta effettuando in queste settimane anche alcuni incontri dedicati ai genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali per approfondire tematiche riguardanti l’alimentazione equilibrata per i bambini nella fascia di età 6 – 36 mesi. In particolare gli ultimi due appuntamenti si terranno il 30 novembre alle 17.30 presso il nido d’infanzia Lastra e il 1 dicembre alle 17.30 presso il nido d’infanzia Skolé.

Il menù invernale entrerà in vigore il 28 novembre e segue la stagionalità della frutta e delle verdure, al suo interno sono serviti prodotti bio, a chilometri zero e da agricoltura a lotta integrata. Quest’anno sono stati inseriti anche nuovi piatti e nuove ricette, in particolare: pasta all’ortolana a base di verdure invernali, le polpette di ceci, i tortelli di patate al ragù, la pasta al pesto di spinaci e noci, frittata di porri, risotto alla zucca gialla, pasta porri e asiago, zucca gialla al forno con mandorle, risotto ai carciofi, gnocchetti sardi al pesto di broccoli e pecorino, risotto alla verza e parmigiano.

“Continua l’impegno dell’amministrazione comunale a favore dell’educazione alimentare coinvolgendo le famiglie e i bambini che frequentano le nostre scuole e i nostri asili, – ha evidenziato l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini – la qualità del cibo e della dieta, la valorizzazione degli ottimi prodotti del nostro territorio sono due obiettivi che sosteniamo attivamente. Proprio in questi giorni come Giunta abbiamo anche firmato la raccolta firme di Coldiretti per dire no alla produzione e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia”.