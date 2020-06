Cosap: rinviata al 31 luglio e novità per i dehors

Alcune novità in arrivo dal consiglio comunale per quanto rigurada i dehors che, da oggi potranno essere installati per un periodo superiore a quello stagionale. È quanto prevede la modifica al regolamento in materia approvata nella seduta di ieri 25 giugno del Consiglio comunale, mentre la Giunta comunale ha deciso di rinviare nuovamente al 31 […]

Alcune novità in arrivo dal consiglio comunale per quanto rigurada i dehors che, da oggi potranno essere installati per un periodo superiore a quello stagionale. È quanto prevede la modifica al regolamento in materia approvata nella seduta di ieri 25 giugno del Consiglio comunale, mentre la Giunta comunale ha deciso di rinviare nuovamente al 31 luglio i termini di pagamento della Cosap su area pubblica.

Per quanto riguarda i dehors, le occupazioni di suolo pubblico di “tipo C”, proprie delle strutture più protettive e dotate di telai fissi a supporto della copertura, potranno essere concesse per un periodo di tre anni rinnovabili fino ad un massimo di dieci; la vecchia disciplina prevedeva una permanenza massima delle strutture per sei mesi. La finalità della nuova norma è quella di agevolare gli esercizi che potranno così ammortizzare i costi dei dehors su un periodo maggiore pur conservandone il carattere di temporaneità.

“Questa modifica prende atto delle novità introdotte dal nuovo regolamento edilizio, offrendo agli esercenti l’opportunità di poter programmare su un periodo più ampio l’installazione dei dehors – afferma l’assessore al commercio Gabriella Bruschi – Si tratta di un modifica rilevante in questa fase, in cui la presenza di spazi all’aperto a servizio delle attività si è fatta particolarmente sentita”.