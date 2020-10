Così i circoli “si reinventano” per sopravvivere alle restrizioni: l’Arci di Tripetetolo dà l’esempio

LASTRA A SIGNA – “Pranzare a Tripetetolo? Questo e altro in tempo di Covid”. Recita così la locandina preparata dal circolo Arci Le due strade di Lastra a Signa, meglio conosciuto come Tripetetolo. Come spiegano infatti Franco Bini e Sergio Nannucci, entrambi membri del direttivo, “il circolo sta affrontando questo difficile periodo di chiusura forzata […]

LASTRA A SIGNA – “Pranzare a Tripetetolo? Questo e altro in tempo di Covid”. Recita così la locandina preparata dal circolo Arci Le due strade di Lastra a Signa, meglio conosciuto come Tripetetolo. Come spiegano infatti Franco Bini e Sergio Nannucci, entrambi membri del direttivo, “il circolo sta affrontando questo difficile periodo di chiusura forzata delle principali attività sociali. Tuttavia, cercando di resistere con senso di responsabilità, stiamo creando alcune iniziative che possano garantire la nostra sopravvivenza”. Il circolo, intanto, resta punto pranzo dal lunedì al venerdì, con possibilità di prenotazione telefonica e asporto. Ma non solo perché il sabato e la domenica, in questo caso solo asporto, resta confermata l’attività di pizzeria e ristorante. La novità, invece, è rappresentata dal “Pranzo della domenica”, al ristorante, servito a tavola, oppure sempre asporto, con menu tematici. Tante opportunità, quindi, per andare avanti, “reinventandosi” per cercare di resistere alle ultime normative. per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0558723143 interno 2.