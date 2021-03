Cosimo, 12 anni e una grande passione per il Lego: è sua la nave da crociera da 10.000 pezzi in vetrina a Prato

POGGIO A CAIANO – Ognuno di noi, quando era bambino, ha provato a cimentarsi con i mattoncini del Lego. Una passione che può dare “vita” a tanti sogni in alcuni casi anche realizzabili. Una passione che, per fortuna, hanno anche tanti bambini del giorno d’oggi, che così preferiscono avere a che fare con la propria manualità piuttosto che con qualcosa di virtuale. Uno di questi è Cosimo Bertoli, 12 anni, che ha realizzato una nave da crociera formata da ben 10.000 pezzi e che adesso è in mostra nel negozio “Mattoncini” nel centro di Prato. Una vera e propria opera di “ingegneria navale” che ha richiesto oltre un anno e mezzo di lavoro e che è “racchiusa” nella minuziosa descrizione dei particolari che la contraddistinguono. La nave, infatti, è lunga 130 centimetri, alta 60 e larga 40, pesa 10 chili ed è composta da 4 motori di cui 3 grandi per far funzionare 20 luci, 2 ascensori, un tetto per piscina apribile e chiudibile, un radar, le eliche ed è composta da 8 camere molto grandi di cui due suite a due piani con dettagli fra l’altro molto realistici, il tutto accompagnato da 16 piani: all’ultimo si trova una grande piscina (complessivamente sono sei compresi gli idromassaggi). Al suo interno è composta da travi alte 10 centimetri che la attraversano nella sua interezza, è dotata di 8 scialuppe gialle di salvataggio e da una ciminiera circondata da un’elegante rifinitura blu, è inoltre dotata di un lungo scafo con degli oblò e inoltre, in cima alla nave, ci sono molte attività: il campo da basket che all’occorrenza si può trasformare in un campo da pallavolo o da tennis e c’è anche una grande torre di avvistamento che si può muovere in tutte le direzioni in base alle varie esigenze, la sala comandi è molto ampia e sfora raffinatamente fuori dai bordi prestabiliti della nave, che è anche dotata da circa 20 antenne direzionabili. A prua troviamo un’altra piscina, la cui cosa particolarità è data dal fatto che all’interno c’è un pulsante collegato a un motore assestante dagli altri per illuminare la facciata con la bandiera italiana. Internamente la nave dispone di un grande teatro molto realistico e anche vari bar e ristoranti. Nella parte inferiore la grande sala motori da cui poter dirigere il funzionamento dell’imbarcazione mentre nella parte posteriore è presente una grande incavatura al cui interno c’è il teatro esterno dotato di una grande piscina e più trampolini per gli spettacoli. E tutto questo la sera viene illuminato con 6 luci di colori diversi. Insomma, un vero e proprio capolavoro.